В Приморском крае рф прорвало дамбу, которая должна была защищать от наводнения.

Начиная с 9 августа, на Приморье обрушились мощные ливни, что вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления. Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что вода отрезала от сообщения 31 населённый пункт, в 15 муниципалитетах ввели режим ЧС.

Из-за паводка в регионе погибли минимум трое людей. Среди них двое детей, которых потоком воды затянуло в водопропускную трубу.

В Уссурийске утром 12 августа прорвало недостроенную дамбу, которая должна была защищать один из микрорайонов города от подтопления. В городе затоплены десятки зданий, дома буквально плавают по улицам. Также затопило город Спасск-Дальний — в жилых домах воды набралось по пояс. Идет эвакуация жителей.

"С раннего утра вода начала резко прибывать. Мы не ожидали ее. Исторический максимум здесь 50 см. А сейчас буквально за 6 часов затопило до 2-х метров. Вода прибывала стремительно по 30-40 см в час", — жалуются представители местных властей.

По данным МЧС, в 17 муниципальных образованиях Приморского края подтоплены семь многоквартирных домов, 729 частных, 1983 приусадебных участков и 40 участков дорог. В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек.

Последние новости Украины:

Напомним об огромном пожаре в подмосковном городе Сергиев Посад, которому предшествовал взрыв.

Также сообщалось, что ВСУ перешли к новой тактике, москвичам приготовиться.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области.