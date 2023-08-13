Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на южном фронте. Об этом специалист поделился на "Фабрике новостей".

"Они сейчас используют резервы для того, чтобы тормозить их продвижение, они используют то, что должно было встречать наши войска по второй линии обороны. Они это используют в полосе обеспечения, то есть первой линии обороны, им не хватает ресурса", - сообщил специалист.

Эксперт добавил, что на данном направлении стоит 58-я российская армия. У них банально нет ресурса для того, чтобы противодействовать украинской армии на этом отрезке. Но даже те ресурсы, которые остаются у россиян, становятся еще меньше со временем благодаря действиям ВСУ.

При этом на Луганском направлении были собраны самые лучшие ресурсы в плане резервов. Это не значит, что они какие-то сильные или еще что-то. Они просто лучшие среди тех, которые есть на текущий момент у россиян.

Ибо все остальные войска, которые есть у россиян, хуже по качеству по сравнению с этими. У них лучшая комплектация по технике и людям. Но с другой стороны, если смотреть на комплектацию, там те же самые российские военные, которые и на других участках.

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