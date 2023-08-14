Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какая ситуация на Луганском фронте. Об этом специалист поделился на "Фабрике новостей".

Эксперт рассказал, что там собрана самая большая группировка из лучших войск. Но они заточены для обороны, а не для наступления, которое проводят.

"У меня есть большие сомнения, что они к Купянску смогут дойти, а если они дойдут до Купянска встретят нашу оборону и начнется то, что было возле Бахмута. А надолго их не хватит. Потому что все то, что сейчас используется на Луганщине, снова же это потенциал для обороны", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что таким образом интересно будет, как они смогут обороняться на Луганском направлении. Но происходит эвакуация в некоторых населенных пунктах и люди подняли панику.

Но во время эвакуации не эвакуируют украинские войска. Там они остаются для того, чтобы защищать украинскую землю. А гражданских выводят, чтобы когда активизируются боя, то никто не пострадал от российских обстрелов.

Когда оккупанты будут наступать, они начнут стрелять по площадям и уничтожать все на своем пути. Они не станут смотреть, гражданский это объект или военный.

Напомним, у ВСУ большая проблема, эксперт раскрыл суть

Также Politeka сообщала, что ВСУ ворвались в оборону россиян на юге, эксперт рассказал подробности

А еще Politeka писала, что эпицентр боевых действий: названо самое опасное направление фронта



