Россияне сейчас пытаются усилить свои ресурсы на Запорожском направлении в первой линии обороны и насытить вторую линию обороны резервами. Таким образом они попытаются если не остановить, то хотя бы замедлить продвижение украинских войск.

Об этом в эфире ютуб-канала "Сейчас" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, сейчас украинская армия использует ограниченный функционал и подразделения не ударного типа, которые не могут осуществлять прорыв.

"Количественно это где-то примерно ну до 15 тысяч личного состава, это примерно такое количество сейчас действует именно по всей линии фронта. В свою очередь россияне вынуждены сейчас задействовать почти в 6 раз большую группировку войск. Это группа войск "Восток", а также частично перетаскивают подразделения группы войск "Днепр" с Левобережной Херсонщины. А суммарно – это более, чем в шесть раз она преувеличивает количество тех сил, которые сейчас осуществляют вот те действия в полосе обеспечения", - говорит Коваленко.

По словам обозревателя, это говорит это говорит о том, что россияне взымают резервы даже с других плацдармов. В то время, как силы обороны Украины даже не задействовали свои основные ударные программы и ресурсы.

"Россияне в данном случае идут по пути обескровления, в то время как украинские войска максимально идут по пути экономии ресурса и, конечно, сохранение жизней военнослужащих как своего основного потенциала. Поэтому да, действительно, россияне занимаются сейчас тем, что они усиливают это направление, эту линию фронта", - подытожил эксперт.

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