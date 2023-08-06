Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на Запорожском фронте. Об этом специалист поделился на канале "Сейчас".

"Тот факт, что между Роботино и Вербовое еще на прошлой недели было вбито клин в полосу обеспечения оккупантов и то что наши силы вышли именно на вторую линию обороны россиян на этом участке - это правда. Но это еще не значит, что для этого нужно задействовать основные ударные группы для прорыва второй линии обороны", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что нужно сделать еще кое-какие мероприятия, создать условия для прорыва. А это значит, что нужно заняться выравниванием флангов, чем сейчас занимаются силы обороны Украины.

Кроме этого нужно решать вопросы с опорными пунктами оккупантов, которыми являются села на второй линии обороны у российских оккупационных войск. Их нужно если не освободить, то охватить, чтобы у врага не было возможности маневра в данных местах.

То есть, есть еще некоторые мероприятия, которые необходимо реализовать для того, чтобы начать полномасштабный прорыв основной линии обороны. Поэтому немного скептически нужно смотреть на то, что западные СМИ пишут о введении резервов.

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