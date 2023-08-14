Российские захватчики били по жилым домам, в которых спали люди.

О последствиях адской ночи в Херсоне рассказали спасатели, пишет Politeka.net.

«Противник наносил удары по жилым кварталам города в то время, когда люди спали.

После обстрелов возникли пожары в жилом многоквартирном доме, медицинском учреждении и складском помещении», - сообщили в ГСЧС Украины.

Гасили пожары и ликвидировали последствия обстрелов спасатели до самого утра.

По данным Херсонской ОГА, из-за ночных российских обстрелов Херсона пострадали мирные люди.

Двое мужчин, 48 и 44 лет, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины травмы средней степени тяжести. Всех госпитализировали.

В Сети также появились кадры изуродованного новыми обстрелами Херсона.

Добавим, сегодня Херсонщина прощается с солдатом Денисом Малышко, отдавшим свою жизнь за независимость и свободу Украины.

Жизнь Защитника оборвалась 5 августа вблизи Ивановского на Донетчине. Герою было всего 32 года.

Дениса проведут в последний путь сегодня в Зеленовке.

Тем временем стало известно, что директору лицея из Херсонщины, которая взялась внедрять образовательные стандарты России, сообщено о подозрении.

По данным следствия, во время временной оккупации Белозерской общины подозреваемая пошла на сотрудничество с врагом и стала так называемым «директором Томинобалковской школы Белозерского муниципального округа» и перерегистрировала захваченное учебное заведение в органах оккупационной администрации.

Предательница внедряла стандарты образования России, организовывала образовательный процесс по российским учебникам, занималась отбором работников и учащихся.

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