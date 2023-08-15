Так, сейчас известно, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской.
«Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении Львовской ОВА.
В настоящее время о погибших не сообщается.
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Небольшие возгорания также фиксировали и в других частях Львова – их оперативно потушили.
В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Также есть сообщения о повреждении транспортных средств.
«В Ставчанах повреждено 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы. Повреждены дома также в Суховоле. Пострадавших на данный момент нет», - добавили во Львовской ОВА, опубликовав фото одного из пострадавших многоквартирных домов во Львове и частных домов в Ставчанах.
Напомним, что минувшей ночью Украина содрогнулась от массированного ракетного удара.
Также зафиксированы попадания в Луцке и Днепре.
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Также сообщалось о страшных последствиях ракетного удара по Прикарпатью.
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