Львовщина приходит в себя от страшной ракетной атаки, которая произошла минувшей ночью.

Так, сейчас известно, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской.

«Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении Львовской ОВА.

В настоящее время о погибших не сообщается.

Небольшие возгорания также фиксировали и в других частях Львова – их оперативно потушили.

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Также есть сообщения о повреждении транспортных средств.

«В Ставчанах повреждено 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы. Повреждены дома также в Суховоле. Пострадавших на данный момент нет», - добавили во Львовской ОВА, опубликовав фото одного из пострадавших многоквартирных домов во Львове и частных домов в Ставчанах.

Напомним, что минувшей ночью Украина содрогнулась от массированного ракетного удара.

Также зафиксированы попадания в Луцке и Днепре.

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Увеличилось количество жертв подлого ракетного удара.

Также сообщалось о страшных последствиях ракетного удара по Прикарпатью.

Напомним также, что россияне прут на еще один город, наращивают силы.