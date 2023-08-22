Судья «Мастер Шеф» и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как приготовить простую, но очень вкусную закуску.

Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился оригинальной версией рецепта дерунов через свой аккаунт в Instagram. Как известно, данное блюдо - это традиционное блюдо украинской кухни, с детства знакомое нам всем. Но и это блюдо можно сделать более интересным, немного варьируя стандартный рецепт, считает "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

500 г картофеля

200 г куриного фарша

20 г муки

1 яйцо

10 г чеснока

3 г соли

50 мл масла

70 г сметаны

20 г зеленого лука

Способ приготовления по версии "Мастер Шеф" Хименес-Браво: натрите картофель на мелкой терке, хорошо промойте, чтобы убрать излишний крахмал, и высушите с помощью бумажных полотенец.

Смешайте натертый картофель с яйцом, куриной фаршем, мукой, тертым чесноком и солью, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте мини-деруны на среднем огне до получения золотистой корки с обеих сторон.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, смешайте сметану с мелко нарезанным зеленым луком и подавайте вместе с мини-дерунами.

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