Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился оригинальной версией рецепта дерунов через свой аккаунт в Instagram. Как известно, данное блюдо - это традиционное блюдо украинской кухни, с детства знакомое нам всем. Но и это блюдо можно сделать более интересным, немного варьируя стандартный рецепт, считает "Мастер Шеф".

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 200 г куриного фарша
  • 20 г муки
  • 1 яйцо
  • 10 г чеснока
  • 3 г соли
  • 50 мл масла
  • 70 г сметаны
  • 20 г зеленого лука

Способ приготовления по версии "Мастер Шеф" Хименес-Браво: натрите картофель на мелкой терке, хорошо промойте, чтобы убрать излишний крахмал, и высушите с помощью бумажных полотенец.

Смешайте натертый картофель с яйцом, куриной фаршем, мукой, тертым чесноком и солью, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте мини-деруны на среднем огне до получения золотистой корки с обеих сторон.

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"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, смешайте сметану с мелко нарезанным зеленым луком и подавайте вместе с мини-дерунами.

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