Так, стало известно, что в Херсоне враг ударил по образовательному учреждению и территории больницы, пишет Politeka.net.
Ранения получили три человека.
«Один из пострадавших – это пациент медучреждения. Мужчина, 55 лет, проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка», - сообщили в Херсонской ОГА.
В Зеленовке под огонь окупантов попал 45-летний мужчина, работавший в поле. С ранением ноги его госпитализировали.
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В Крещеновке травмы головы получил 60-летний мужчина - ему оказывают медицинскую помощь.
Ранее, в полночь, российская армия обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Сейчас они в больнице.
Подчеркнем, что российские военные атакуют Херсонщину каждый день из РСЗО, артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА.
Только за минувшие сутки полиция зафиксировала 15 военных преступлений российских окупантов против мирного населения правобережья Херсонщины.
Также стало известно, что в больнице от тяжелых травм скончался 48-летний херсонец, попавший под российские обстрелы 14 августа в Днепровском районе города.
Напомним, ранее херсонцев срочно предупредили о начале обстрелов.
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