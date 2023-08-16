Появились данные о кровавых последствиях новых обстрелов солнечного и счастливого до войны украинского края.

Так, стало известно, что в Херсоне враг ударил по образовательному учреждению и территории больницы, пишет Politeka.net.

Ранения получили три человека.

«Один из пострадавших – это пациент медучреждения. Мужчина, 55 лет, проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка», - сообщили в Херсонской ОГА.

В Зеленовке под огонь окупантов попал 45-летний мужчина, работавший в поле. С ранением ноги его госпитализировали.

В Крещеновке травмы головы получил 60-летний мужчина - ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее, в полночь, российская армия обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Сейчас они в больнице.

Подчеркнем, что российские военные атакуют Херсонщину каждый день из РСЗО, артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА.

Только за минувшие сутки полиция зафиксировала 15 военных преступлений российских окупантов против мирного населения правобережья Херсонщины.

Также стало известно, что в больнице от тяжелых травм скончался 48-летний херсонец, попавший под российские обстрелы 14 августа в Днепровском районе города.

Напомним, ранее херсонцев срочно предупредили о начале обстрелов.

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