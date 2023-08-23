Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт простого, но вкусного десерта. По словам кулинара, сделать это просто, в результате у вас будут дома невероятно вкусные шоколадные блинчики. Этот рецепт позволит вам приготовить идеальные блины всего за несколько шагов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Итак, для того чтобы начать, вам понадобятся следующие ингредиенты:

190 граммов муки

500 мл теплого молока

1 яйцо

30 мл растительного масла

30 граммов сахара

1 пакетик ванилина

1 гр соли

8 гр какао

И вот подробный пошаговый рецепт приготовления:

В глубокой посуде тщательно смешайте муку, яйцо, растительное масло, соль, сахар и ваниль. Это обеспечит основу для ваших блинов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее советует, немного подогрейте молоко и аккуратно добавьте его к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. После этого введите какао-порошок и вновь хорошо перемешайте. Рекомендуется использовать теплое молоко, чтобы обеспечить полное растворение какао.

Консистенция теста для блинов должна напоминать густоту сметаны. Оно не должно быть слишком жидким. Именно при такой текстуре тесто будет идеально распределяться по сковороде во время жарки.

Разогрейте сковороду и нанесите немного растительного масла, чтобы избежать прилипания блинов. Жарьте блинчики на хорошо нагретой сковороде, при этом обжаривая каждую сторону около полутора минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте блинчики горячими, посыпанными сахаром или сиропом по желанию. Приятного аппетита!

С этим рецептом вы сможете приготовить шоколадные блинчики, которые точно порадуют ваших близких и подарят им незабываемое гастрономическое удовольствие, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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