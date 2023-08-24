Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал популярный рецепт с пастой и черри.

Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом пасты с фетой и помидорами черри. Этот быстрый и насыщенный обед можно приготовить легко в домашних условиях.

Эксперт, судья проектов "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы", Эктор Хименес-Браво также подметил, что в Инстаграм такие видео с детальными инструкциями быстро "разлетаются", поэтому посоветовал сохранить ролик на будущее.

Ингредиенты:

600 г томатов черри

100 мл оливкового масла

300 г феты

250 г пасты (типа Челентани)

2 зубчика чеснока

базилик

соль, перец

Приготовление:

Вымойте томаты для пасты и выложите их в форму для запекания. Добавьте соль, перец и оливковое масло, затем аккуратно перемешайте. Разместите внутри томатов кусочки феты, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму с томатами и фетой внутрь на 40 минут.

В отдельной кастрюле сварите пасту, следуя инструкциям на упаковке.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, очистите чеснок и вымойте базилик, затем мелко нарежьте ножом.

Вытащите форму с томатами и фетой из духовки. Перемешайте содержимое, добавьте базилик, мелко нарезанный чеснок и отваренную пасту. Тщательно перемешайте и верните в духовку еще на несколько минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте блюдо горячим, разделяйте на порции и украсьте листьями свежего базилика, также рекомендует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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