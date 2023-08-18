В районе Роботино сейчас воюет 82 десантная штурмовая бригада, которая считается одной из самых мощных в Вооруженных силах Украины. Поэтому положение россиян сильно обострится.
Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.
По его словам, в ближайшее время ситуация для российской армии станет критическая, потому что пока не видно их резервов, которые подтягиваются. Тем временем ВСУ уже подтянули свои резервы, в районе Роботино сейчас воюет 82 десантная штурмовая бригада.
"Поэтому направление сейчас Роботино-Вербовое, ну нужно к нему присмотреться, потому что там будут изменения и изменения будут в нашу пользу. Что касается россиян, то они перетасовывают, перебрасывают с одного фланга на другой более или менее боеспособные части, потому что большинство фронта держат мобилизованные и держат такие подразделения, которые набраны на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Они не большую боеспособность имеют", - говорит Михаил Жирохов.
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По его словам, сейчас у российского военного руководства такой стратегический тупик.
"Потому что, когда они перебросят с Херсонского направления на Токмакский, удар наносится, расширяется плацдарм около Днепра. Когда они возвращаются обратно, начинаются расширение территории здесь. Поэтому ну пока непонятно, что в такой ситуации они будут делать. Но для нас это огромный плюс, и надеюсь, в ближайшую неделю услышать ну такие очень классные новости", - говорит военный эксперт.
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