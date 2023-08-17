То, что происходит на Купянском направлении, это наиболее угрожающее для наших войск направление. Командование подбрасывает туда некоторые резервы, однако оккупанты устроили там мощно давление.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, сейчас именно Купянское направление самое тяжелое для украинских сил. Там в основном воюют батальоны и бригады территориальной обороны, а не кадровые военные.

"К сожалению, ситуация там очень тяжелая и очень неприятная для нас. И то, что официально говорится, что перебрасывают туда дополнительные силы, к сожалению, это батальоны и бригады территориальной обороны, которые имеют, ну они имеют определенную подготовку, но все же это не кадровые военные. Поэтому их боевая ценность, ну меньше, чем у линейных частей. Вот они сейчас брошены туда, они сдерживают", - говорит Михаил Жирохов.

Как говорит эксперт, эти батальоны территориальной обороны пока сдерживают мощное давление оккупантов на Купянском направлении.

"Они, кстати, очень мощно сдерживают. Но сколько это может быть, пока что неизвестно. А россияне… Ну там очень мощное давление. Для россиян там небольшое плечо подвоза, логистически у них там очень хорошая ситуация, поэтому они могут наступать в полную целую силу, скажем так", - говорит эксперт.

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