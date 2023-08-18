В Запорожской области идут тяжелые бои, украинские защитники метр за метром освобождают родную землю от российских захватчиков.

Комментируя темпы наступления в Запорожской области, обозреватель группы "Информационное сопротивление", Александр Коваленко высказал, по какому сценарию оно может идти.

«Я всегда приводил и буду приводить в пример наступление на правом берегу Херсонской области. Мы можем наблюдать повторение этого сценария.

Посудите сами. Форсирование Ингульца и расширение плацдарма на левом берегу / прорыв полосы обеспечения и расширение плацдарма в Запорожской области. Перерезание логистики по Антоновским и Каховскому мостам / отрезание Юга от Крыма ударами по Чонгару и в перспективе не только», - рассуждает Коваленко.

Но, подчеркивает Коваленко, есть еще один нюанс.

«Пока мы все в 2022-м году внимательно следили за событиями на правом берегу Херсонской области, просыпались каждое утро в ожидании новостей о работе М-142 HIMARS, в совершенно другой локации проводилась рутинная робота по созданию условий для совершенно неожиданного для многих рывка», -напомнил Коваленко, добавив, что тогда Харьковскую операцию тоже «никто не ожидал».

«Ну, как никто... Отчетливые события по расширению буфера безопасности к северу и северо-востоку от Харькова намекали и не только. Но, о чем речь...

Все внимание, совершенно справедливо, приковано к Запорожской области...», - подчеркнул Коваленко.

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