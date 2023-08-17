В последнее время в информационном пространстве активно обсуждается тема возможных провокаций на Курской АЭС в РФ.

Огласка и международный контроль за Запорожской атомной электростанцией дали свои результаты и сделали невозможным подрыв ЗАЭС россиянами. Однако, не исключено, что оккупанты готовят провокации на своей территории, в частности на Курской атомной.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, скорее всего россияне перешли прямо к "плану Б", чтобы сделать из себя жертву, а не участника какой-то теоретической акции. Однако, могут быть и другие причины, по которым они могут пойти на подрыв атомной станции на своей территории.

"Есть несколько моментов. Ну во-первых, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в Украине. Второе – можно поставить в такую интересную ситуацию Росатом, где они могли бы сказать, мол, видите, мы здесь активно занимаемся ликвидацией последствий аварии, нуждаемся международной поддержке и помощи. И таким образом снять с повестки дня вопрос о возможных санкциях по Росатому. А Росатом остается единственной структурой, которая пока работает без ограничений в цивилизованном мире, и в частности в Европе", - говорит Виктор Ягун.

Еще одной причиной, зачем в РФ могут подорвать Курскую АЭС, может быть попытка выйти из "СВО". Сказать своему населению, мол, сейчас не до "СВО", надо ликвидировать последствия подрыва атомной станции.

"И еще, надо понимать, что не последний факт в том, что станция находится вблизи с Украиной, и очевидно, что Украину в первую очередь будут винить в этом возможном террористическом акте", - предположил эксперт.

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