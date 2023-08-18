Там целая совокупность факторов и характер местности, количество и плотность наших войск, система построения нашей обороны имеют важность для сдерживания врага.

Вероятность нанесения новых ракетных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой, а за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на всей линии фронта. Детальнее о ситуации по оперативным направлениям передовой рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Купянское и Лиманское направления остаются самыми сложными, там противник ведет наступательные действия. На данный момент они безуспешные и мы удерживаем там ситуацию. Сюда перебрасывают резервы, и мы усилили эти два оперативных направления.

Противник активизировался в направлении Боровой, то есть они будут скорее всего, как и предполагалось, будут пытаться возобновить попытки наступать здесь для того, чтобы рассечь нашу группировку пополам на уровне Боровой и выйти водохранилище.

Однако с учетом усиления наших войск, вряд ли они смогут достигнуть этих целей и с учетом местности. Там целая совокупность факторов и характер местности, количество и плотность наших войск, система построения нашей обороны» - делится эксперт относительно капкана оккупантов, который они готовили для ВСУ.

Эксперт также отметил, наступление со стороны оккупантов в направлении Купянска значительно ослабло. Тем не менее, враг переформировывает свои силы и может снова предпринять попытку начать масштабное наступление на Купянск.

"На Купянске самое узкое место для продвижения, скорее всего, по мнению врага, это их золотая карточка, которая может их спасти от разгрома на западном участке фронта".

Последние новости Украины:

Новый ракетный удар стал "особенным" - эксперт указал на отличия.

Дома в огне - оккупанты ударили по жилым кварталам.

Также сообщалось о черном дне для российской авиации.