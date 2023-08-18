В сети появилась информация, что российские войска активизировались в процессе укомплектования своих войск для нового этапа наступления. К тому же в РФ начали активно готовиться к мобилизации в сентябре-октябре. Однако, как считает военный эксперт Роман Свитан, у них ничего не получится.

Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала "Сейчас".

По словам эксперта, россияне уже второй год пытаются создать и армии, и дивизии, и полки, но у них это не получается, потому что, чтобы создать с нуля серьезное подразделение, это несколько лет нужно.

"Это не месяц, не два, не три, даже не год, а несколько лет. Потому эти процессы у россиян вряд ли получатся. Вот единственное, что они могут доукомплектовать, это те части, которые выходят из боев потрепанными и обточенными. Вот это единственный механизм, кстати, именно он и был задействован за последний год. Почти год уже после прошлогодней мобилизации никакого другого механизма у них просто не получится, так как интенсивность боев постоянно увеличивается", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, здесь также стоит учитывать, что и у украинской армии увеличиваются возможности в уничтожении противника.

"Наши партнеры в не подводят, то есть мы имеем постоянный поток военной амуниции. Потому у россиян просто нет времени и возможности для того, чтобы новые полки запускать. Ну и необходимости с одной стороны нет у них. Будет проблема восстановить те, которые будут терять больше 50-60 процентов личного состава и боевой готовности. Они действительно готовятся к повторной мобилизации, такой же как в прошлом году примерно, такое же количество войск – чуть больше 300 тысяч попытаются собрать", - говорит Свитан.

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