Все угрозы со стороны России в адрес Казахстана, не более, чем пропагандистский шаг.

Российская пропаганда озвучивает угрозы в сторону Казахстана. И для Украины було бы хорошо, если бы Путин открыл второй фронт в том же Казахстане, но этого не будет, потому что эта страна под защитой Китая. А Путин боится Китая даже больше, чем НАТО.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, для Украины было бы хорошо, если бы РФ открыла второй фронт – в Казахстане, или в любой стране Европы. Тогда бы им пришлось рассосредотачивать свои войска и технику, что ускорило бы победу Украины.

"Это было бы очень-очень хорошо, это заставило бы их раздробить силы, как-то разбрасывать ресурсы, бросать на разные направления. Тогда бы мы их быстро задушили. Но, во-первых, они тоже это прекрасно понимают. Поэтому второй фронт открывать не будут", - говорит Кирилл Сазонов.

По словам политолога, все угрозы и посягательство на Казахстан – это только российская пропаганда, не более. Потому что Казахстан под защитой Китая, а его Путин боится даже больше, чем НАТО.

"Посягательство на Казахстан – это только пропагандистский шаг, в Казахстан Россия никогда не полезет. Казахстан на попечении и под защитой Китая, а такого врага Москва очень боится, боится больше, чем НАТО. Так что на тему Казахстана даже нет смысла говорить", - отметил политолог.

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