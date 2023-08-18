Уже идет некоторые переговоры со странами глобального юга, однако, пока без участия России.

Давления на Украину в вопросе мирных переговоров с РФ со стороны Запада пока нет, однако с приближением президентских выборов в США могут посыпаться советы нашему политическому руководству на эту тему.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, советы от западных партнеров могут касаться вопросов переговоров, поисков компромиссов или паузы в ведении военных действий для накопления сил.

"Вот такого рода советы, думаю, что в ближайшие месяцы, а скорее к концу года, начнут появляться. Давления нет, а советы, сейчас тема обсуждается, но я думаю, что именно давления как такового нет. Но поскольку тема обсуждается, и поскольку в США уже осенью начнутся праймериз – фактически стартует начальный этап президентской избирательной кампании, я думаю, что вот как раз к концу года дискуссии на тему переговоров активизируются. И возможно даже начнутся неофициальные фазы переговорного процесса", - говорит Владимир Фесенко.

По словам политолога, некоторые даже официальные встречи уже состоялись – сначала в Копенгагене, затем в Саудовской Аравии. Там проводились переговоры со странами глобального юга.

"И там уже придется искать компромиссы. Формула мира Зеленского – это программа максимум. Поэтому можно менять, конечно, пункты, но, когда речь идет о Китае или о целом ряде стран глобального юга, ну придется искать определенные компромиссы. Вполне возможно, что ситуация будет выглядеть таким образом, что полная реализация формулы мира Зеленского – это стратегическая программа максимум, а ее реализация практическая может быть типа поэтапной", - говорит Фесенко.

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