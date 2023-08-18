Такой вывод сделал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, комментируя ситуацию на этом участе фронта.

По его словам, активные наступательные действия ВСУ на Токмакском и Бердянском направлениях, уже вызывают у противника определенные «траблы с резервными формированиями».

«Но в этом смысле, очевидно, ВСУ потенциально могут "добавить" еще два, а затем, при необходимости, и еще одно направление», - предполагает Машовец.

Эксперт подчеркивает, что при этом ВСУ также приходится задействовать дополнительные силы, но масштабы резервов, которые приходится задействовать россии – несопоставимы.

«Потому что в этом вопросе имеет значение не только количественное измерение (объем задействованных сил и средств), но и качественное (т.е., уровень боеспособности). Поэтому, там, где ВСУ обходятся одним формированием уровня полк\бригада, противник вынужден задействовать 2, а то и 3 "равнозначных" по численности формирования...», - поясняет Машовец.

Более того, продолжает эксперт, здесь просматривается прямая корреляция между сроками активных действий ВСУ на южном оперативно-стратегическом направлении и качеством (уровнем боеспособности) формирований противника.

«Он объективно вынужден сокращать термины "восстановления", "доукомплектования" и "подготовки" своих резервных формирований, потому что потребность в них у него "отнюдь" не сокращается, а только растет... Причем, они становятся нужны ему здесь и сейчас, а не когда-то "через 2-3 месяца"», - говорит Машовец.

Аналитик также привел пример – оккупанты уже потянули в состав своей "действующей" на территории Украины группировки войск части и соединения из состава стратегических резервов, формирование и развертывание которых он еще не окончил.

Подводя итог, Машовец подчеркнул, что у любых канатов есть предел напряжения, которые они способны выдерживать.

«Конечно, учитывая размер человеческих ресурсов рф и вероятность очередной мобилизации "на болотах", можем допустить, что терять каждые сутки почти по батальону убитыми и ранеными российское войско может себе позволить еще долго.

Но в этом смысле всегда следует помнить - в таком случае вероятность возникновения перекоса баланса между количеством (объемом) и качеством (уровнем боеспособности) его формирований резко возрастает», - подчеркнул военный эксперт.

Последние новости Украины:

Украину всколыхнули новые невосполнимые потери.

У россиян новая жестокая жель в войне против Украины.

Также сообщается, во что превращается Каховское водохранилище после подрыва ГЭС.