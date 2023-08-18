Предварительно, горят деревянные паллеты на площади 1300 "квадратов".
Как сообщают российские Tg-каналы, пожар в Новороссийске начался в 9 утра.
По данным спасателей, загорелись деревянные паллеты.
Очвидцы пишут в сети, что также горят бочки с маслом. К ликвидации пожара привлечено 69 человек и 23 единицы техники.
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Местные жители сообщают, что дым от пожара виден в разных частях города, а также пишут, что слышали “хлопки”.
Кроме того, сообщается, что сегодня, 18 августа, в Нижнем Новгороде вывесили украинский флаг напротив здания ФСБ, сообщают местные паблики.
По словам очевидцев, сначала на проводах на Казанском шоссе висел большой пакет, а сегодня утром он слетел, и показался украинский символ.
Сообщается, что его сняли сотрудники МЧС на пожарной машине.
Также, сегодня, 18 августа, утром в российской столице ночью прогремели сильные взрывы.
Звуки взрыва были слышны у «Москва-Сити» в районе башни «Федерация», сообщают российские пропагандистские СМИ и паблики.
О звуках взрывов также сообщают в подмосковном Красногорске, в столичных районах Дорогомилово и Пресня.
По предварительным данным, беспилотник взорвался недалеко от башни «Эволюция».
Мэр Москвы заявил, что при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник.
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