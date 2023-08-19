По предварительным прогнозам, следующей весной оккупанты могут запустить новую военную кампанию, направленную на восстановление территорий, утраченных в текущем году. Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал подробнее о ситуации.
"РФ может ориентироваться на наступательные операции с целью восстановления контроля над сухопутным коридором к Крыму или движения на территории Донбасса. В течение весны и лета российские военные будут стремиться вернуть территории, которые потеряют сейчас" - делится эксперт.
Оккупанты также не прекращают усилия в области военной промышленности. Ввиду влияния погодных условий на ход боевых действий, активные операции будут осуществляться только до начала осени, и вероятно возобновятся в конце весны. В этот период российские силы могут снова предпринять попытки наступать на определенных участках.
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По словам эксперта, россияне уже второй год пытаются создать и армии, и дивизии, и полки, но у них это не получается, потому что, чтобы создать с нуля серьезное подразделение, это несколько лет нужно.
"Вот единственное, что они могут доукомплектовать, это те части, которые выходят из боев потрепанными и обточенными. Вот это единственный механизм, кстати, именно он и был задействован за последний год".
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