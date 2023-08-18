Тенденция атак дронов на Москву будет усиливаться, в РФ должны понимать, что война пришла и к ним.

Атаки дронов-камикадзе по Москве стали регулярными, и эта тенденция будет продолжаться. Россияне должны понимать, что война идет не только не территории Украины, но и пришла в каждую их семью, в каждый их дом.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, сейчас дроны активно отрабатывают здание "Москва-сити", где находятся представительства трех министерств правительства Российской Федерации.

"Там есть специальные учреждения, которые относятся к сектору обороны и безопасности Российской Федерации. Так что очевидно, что атаки являются эффективными и они в конечном итоге возвращают в реальность жителей Москвы. Война, она не только на территории Украины, война так же пришла в каждую российскую семью", - говорит Владислав Селезнев.

Отметим, что в ночь на пятницу, 18 августа, очередной дрон-камикадзе упал на территории московского "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Там с одной стороны находится здание правительства России, а с другой – деловой квартал "Москва-Сити", где дроны падали уже дважды этим летом, в конце июля и начале августа. Предыдущая атака была неделю назад на другой набережной Москвы-реки.

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