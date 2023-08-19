Эксперт рассказал, почему Индия пошла на принцип и не пригласила украинского президента на саммит "большой двадцатки".

В этом году саммит G-20 возглавляет Индия, он пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На это мероприятие кроме основных стран-членов саммита пригласили и другие страны, однако, в списке гостей нет Украины.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал эксперт по международной политике Илья Куса.

По его словам, похоже Индия пошла на принцип и решила сохранить свою нейтральную позицию, поэтому Зеленского на политическом мероприятии не будет.

"Я предполагаю, что они не хотят превращать саммит "большой двадцатки" в просто площадку для выступления президента Украины, который снова повторит тезисы, которые мы уже повторяли в прошлом году, тоже на саммите "большой двадцатки", когда головой была Индонезия. Они знают нашу позицию, они знают, что она не изменилась, мы на переговоры не соглашаемся. Соответственно на их взгляд, не о чем говорить", - прокомментировал Илья Куса.

Как отмечает эксперт, если бы речь реально шла о мирных переговорах между Украиной и Россией, то саммит G-20 предоставил бы свою площадку для этого.

"Потому что они все очень заинтересованы в том, чтобы выступить посредниками. Но посредничество важно только, когда есть переговоры. А переговорный процесс сейчас никакой, его в принципе нет, здесь предмета переговоров между Россией и Украиной нет. Соответственно, как мне кажется, они не видят смысла в приглашении президента Зеленского", - отметил Куса.

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