В РФ уже не исключают, что ВСУ вернут Крым и Донбасс, поэтому будут готовится к наступательной кампании на следующее лето.

В осенний и зимний период российские войска не будут проводить крупных наступательных операций. Однако, за это время они подготовятся к новой летней кампании и проведут у себя мобилизацию.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, осенние дожди начинаются в октябре-ноябре, а заканчивается в апреле, и мы уже видели не одну военную компанию. Поэтому только летняя кампания имеет смысл, но она ограничена во времени – это 5-6 месяцев, пока тепло и сухо.

"Пять-шесть месяцев есть на разворачивание каких-либо широкомасштабных наступательных действий, именно к ним будут готовиться россияне. Готовить наступательные действия они могут по восстановлению сухопутного коридора или по захвату, повторному захвату Крыма. По, допустим, движению по Донбассу опять же, по восстановлению захваченных территорий, ранее захваченных территорий. Так как они прекрасно представляют, вернее прогнозируют наши наступление, которые сейчас идет", - говорит Роман Свитан.

По его словам, украинское контрнаступление перед зимой и зимой остановится, то есть период наступательный закончится. И когда это произойдет оккупанты начнут готовится возвращать ранее захваченные позиции.

"Им надо будет вернуть это все обратно. Так как без сухопутного коридора Крым с военной точки зрения он бесполезен. А без Донбасса, допустим, сухопутный коридор невозможно удержать, так как это возвышенности. И вот россияне будут пытаться за следующую весну и летом восстановить утраченные в этом году позиции", - поделился прогнозом эксперт.

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