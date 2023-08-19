В ночь на 19 августа в налете на Украину было задействовано 17 дронов-камикадзе Shahed-136, 15 из которых были успешно сбиты.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подвел предварительные итоги динамики налётов Shahed-136 за 2/3 августа.

"К тому же, в прессе всё чаще звучат заявления о том, что в россии заработал завод по производству Shahed-136 и сейчас как попрёт волна за волной, тысячи, тысячи!!! Хотя, убедительные подтверждения того что завод и вправду заработал на уровне серийного производства, мне так и не встречались", — подчеркнул эксперт.

Военный обозреватель отметил, что, согласно официальной информации, за 2/3 августа по Украине было запущено 128 Shahed-136, из которых 121 сбили. То есть эффективность противодействия Shahed-136 за этот период августа превысила 90%.

Александр Коваленко напомнил, что в мае эти показатели были 413/377, в июне — 197/166, в июле — 246/205.

"Из этих цифр можно сделать и другой вывод, а именно - ни о каком запуске завода в россии с массовым, серийным производством Shahed-136 речи пока не идёт. Августовские налёты ничуть не отличаются количественно от налётов за прошлые 3 месяца, а могут быть, возможно, даже меньше их", — добавил эксперт.

По его словам, это не исключает мелкосерийную, штучную сборку Shahed-136, далёкую от полноценной заводской сборочной линии, или же процесс накопления дронов накануне Дня Независимости Украины. Поэтому следующая неделя будет показательной.

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