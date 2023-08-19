В Киеве раздались взрывы, после чего поднимается столб черного дыма.

Столичные телеграммы-каналы публикуют видео и фото с места происшествия.

В одном из районов города сегодня, 19 августа, раздаются взрывы и поднимается дым. Жуткие звуки слышат жители окрестных домов.

"Столб дыма просто огромен", - пишут местные паблики.

В столице не была объявлена тревога, также не было никаких предупреждений о плановый взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что пожар произошел в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области.

Также мэр добавил, что все службы на месте.

Информация о пострадавших по состоянию на 11:20 не поступала.

Все подробности ЧП выясняются.

К слову, в ночь на 19 августа в налете на Украину было задействовано 17 дронов-камикадзе Shahed-136, 15 из которых были успешно сбиты.

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что, согласно официальной информации, за 2/3 августа по Украине было запущено 128 Shahed-136, из которых 121 сбили.

То есть эффективность противодействия Shahed-136 за этот период августа превысила 90%.

Александр Коваленко напомнил, что в мае эти показатели были 413/377, в июне — 197/166, в июле — 246/205.

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