Враг обстрелял центр Чернигова, вероятно попадание баллистической ракетой.

Глава ОВА Вячеслав Чаус просит местных оставаться в укрытиях.

Как сообщает "Суспільне Чернігів", есть раненые и погибшие.

"В результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие", - об этом сообщают корреспонденты издания с места событий.

дым, пожар, последствия атаки

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Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что окна, балконы людей, живущих возле места удара - повреждены взрывной волной. Все детали вражеской атаки выясняются.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа, в Киеве раздались взрывы.

Столичные телеграммы-каналы публикуют видео и фото с места происшествия.

В одном из районов города сегодня, 19 августа, раздались взрывы и поднялся черный дым. Жуткие звуки слышали жители окрестных домов.

"Столб дыма просто огромен", - сообщали местные паблики.

пожар и взрывы в Киеве

В столице не была объявлена тревога, также не было никаких предупреждений о плановый взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что пожар произошел в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области.

Также мэр добавил, что все службы работают на месте ЧП.

Информация о пострадавших по состоянию на 11:20 не поступала.

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