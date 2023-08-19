Глава Черниговской ОВА Чаус заявил, что оккупанты ударили по центру Чернигова - ракетная опасность в области сохраняется.

Враг обстрелял центр Чернигова, вероятно попадание баллистической ракетой.

Глава ОВА Вячеслав Чаус просит местных оставаться в укрытиях.

Как сообщает "Суспільне Чернігів", есть раненые и погибшие.

"В результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие", - об этом сообщают корреспонденты издания с места событий.

Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что окна, балконы людей, живущих возле места удара - повреждены взрывной волной. Все детали вражеской атаки выясняются.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа, в Киеве раздались взрывы.

Столичные телеграммы-каналы публикуют видео и фото с места происшествия.

В одном из районов города сегодня, 19 августа, раздались взрывы и поднялся черный дым. Жуткие звуки слышали жители окрестных домов.

"Столб дыма просто огромен", - сообщали местные паблики.

В столице не была объявлена тревога, также не было никаких предупреждений о плановый взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что пожар произошел в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области.

Также мэр добавил, что все службы работают на месте ЧП.

Информация о пострадавших по состоянию на 11:20 не поступала.

Последние новости Украины:

Враг ударил из «Градов», артиллерии и танков: появились жуткие кадры и детали атаки врага.

Боец рассказал об аде на Купянском направлении.

Также сообщалось о следующей цели для ВСУ после освобождения Урожайного.