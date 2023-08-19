Враг обстрелял центр Чернигова, вероятно попадание баллистической ракетой.
Глава ОВА Вячеслав Чаус просит местных оставаться в укрытиях.
Как сообщает "Суспільне Чернігів", есть раненые и погибшие.
"В результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие", - об этом сообщают корреспонденты издания с места событий.
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Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что окна, балконы людей, живущих возле места удара - повреждены взрывной волной. Все детали вражеской атаки выясняются.
Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа, в Киеве раздались взрывы.
Столичные телеграммы-каналы публикуют видео и фото с места происшествия.
В одном из районов города сегодня, 19 августа, раздались взрывы и поднялся черный дым. Жуткие звуки слышали жители окрестных домов.
"Столб дыма просто огромен", - сообщали местные паблики.
В столице не была объявлена тревога, также не было никаких предупреждений о плановый взрывах.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что пожар произошел в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области.
Также мэр добавил, что все службы работают на месте ЧП.
Информация о пострадавших по состоянию на 11:20 не поступала.
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