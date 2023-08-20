19 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за обильных осадков река Холодная вышла из берегов и частично разрушила дамбу. В результате этого вода размыла железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Движение поездов на Байкало-Амурской магистрали остановлено.
Глава региона страны-агрессора Алексей Цыденов заявил, что Байкало-Амурская магистраль не сможет функционировать еще неделю. При этом ущерб для экономики рф только от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей, а еще плюс расходы на восстановление железной дороги.
На территории Северо-Байкальского района введен режим чрезвычайной ситуации. В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба. По заявлениям местных властей, населенные пункты в результате выхода реки из берегов «пока не пострадали».
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Сами себя в тупик загнали: под Купянском начались проблемы, оккупанты бросили все силы для захвата
Билык, Коляденко и Петр Черный засветились на вечеринке с российским блогером, который издевался над флагом Украины
У них новая мишень: оккупанты выбрали цель для атак, как планируют ослабить ВСУ на фронте
Трагедия произошла с женщиной во время отдыха с тремя мужчинами в Одесской области: "нашли в лесополосе"
По предварительным данным, разрушение дамбы привело к подмыванию 200 метров железнодорожного полотна и повреждению 10 опор контактной сети. Оккупанты планируют завершить аварийно-восстановительные работы примерно 26 августа.
Ранее сообщалось, что начиная с 9 августа, на Приморский край рф обрушились мощные ливни, что вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления. Из-за паводка в регионе погибли минимум трое людей. Среди них двое детей, которых потоком воды затянуло в водопропускную трубу.
Последние новости Украины:
Напомним об огромном пожаре в подмосковном городе Сергиев Посад, которому предшествовал взрыв.
Также сообщалось, что ВСУ перешли к новой тактике, москвичам приготовиться.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что пожар вспыхнул в Домодедово Московской области.