19 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за обильных осадков река Холодная вышла из берегов и частично разрушила дамбу. В результате этого вода размыла железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Движение поездов на Байкало-Амурской магистрали остановлено.

Глава региона страны-агрессора Алексей Цыденов заявил, что Байкало-Амурская магистраль не сможет функционировать еще неделю. При этом ущерб для экономики рф только от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей, а еще плюс расходы на восстановление железной дороги.

На территории Северо-Байкальского района введен режим чрезвычайной ситуации. В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба. По заявлениям местных властей, населенные пункты в результате выхода реки из берегов «пока не пострадали».

По предварительным данным, разрушение дамбы привело к подмыванию 200 метров железнодорожного полотна и повреждению 10 опор контактной сети. Оккупанты планируют завершить аварийно-восстановительные работы примерно 26 августа.

Ранее сообщалось, что начиная с 9 августа, на Приморский край рф обрушились мощные ливни, что вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления. Из-за паводка в регионе погибли минимум трое людей. Среди них двое детей, которых потоком воды затянуло в водопропускную трубу.

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