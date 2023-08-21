Новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала.

О новом плане оккупантов сообщили в британской разведке, пишет Politeka.net.

Согласно данным разведки Министерства обороны Великобритании, россия создает еще одно новое военное формирование – 18-ю общевойсковую армию.

Новое формирование – 18-я общевойсковая армия – вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих ныне в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

Британская разведка предполагает, что новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и будет сосредоточена на оборонных операциях на юге Украины.

«Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях», - говорится в новом сводке британской разведки.

Добавим, украинские войска за прошлую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута.

Как сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, украинские военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.

По ее словам, на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено.

«И вцелом мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута», - сказала Маляр.

Кроме того, Вооруженные силы уничтожили за прошедшую неделю 5 складов БК и 7 баз, одна из которых размещалась в Мариупольском районе.

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