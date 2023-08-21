О новом плане оккупантов сообщили в британской разведке, пишет Politeka.net.
Согласно данным разведки Министерства обороны Великобритании, россия создает еще одно новое военное формирование – 18-ю общевойсковую армию.
Новое формирование – 18-я общевойсковая армия – вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих ныне в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.
Британская разведка предполагает, что новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и будет сосредоточена на оборонных операциях на юге Украины.
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«Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях», - говорится в новом сводке британской разведки.
Добавим, украинские войска за прошлую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута.
Как сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, украинские военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.
По ее словам, на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено.
«И вцелом мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута», - сказала Маляр.
Кроме того, Вооруженные силы уничтожили за прошедшую неделю 5 складов БК и 7 баз, одна из которых размещалась в Мариупольском районе.
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