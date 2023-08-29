Популярный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в социальной сети Инстаграм предложил украинцам попробовать новый и инновационный способ приготовления маринованных огурцов. Такого вкуса вы точно еще нигде не встречали, считает "Мастер Шеф".

Итак, для приготовления вам потребуется:

3-4 свежих огурца

10 грамм чили

3 грамма кунжута

5 граммов рисового уксуса

10 граммов соевого соуса

10 граммов кинзы

300 граммов газированной воды (Sprite)

Процесс приготовления следующий:

Шаг 1: Нарежьте огурцы на тонкие ломтики с помощью специального овощечистки и переложите их в подходящую емкость для маринования, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 2: Порубите чили на мелкие кусочки и добавьте к огурцам. Также приготовьте кунжут и добавьте его вместе с рубленым чили.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Хименес-Браво также делится, влейте рисовый уксус и соевый соус к огурцам. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.

Шаг 4: Осторожно выложите огурцы с приправами в емкость и аккуратно залейте газированной водой (Sprite), рассказівает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 5: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, подождите, пока все ингридиенты не пропитаются соком в течении часа.

После указанного часа вы сможете насладиться абсолютно новым вкусом маринованных огурцов, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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