Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Донетчины, за сутки обстрелам подверглись 10 населенных пунктов.

Оккупанты ударили по мирному населению из авиации, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерии, танков.

Под ударом находились города Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, поселки Великая Новоселка и Петровка, села Клищиевка, Нелиповка, Новоукраинка, Соловьево, Предтечино.

«По Красногоровке войска России нанесли удары неуправляемой авиационной ракетой и артиллерией. Россияне попали в гражданское авто - ранения получили мужчина и женщина, которые были внутри», - рассказали в полиции Донбасса.

В результате танковых обстрелов в Авдеевке травмирован местный житель. Еще один человек ранен в Петровке. Из артиллерии российская армия накрыла Часов Яр, пострадали три человека.

Всего за сутки россияне ранили 7 жителей Донбасса.

Также известно о последствиях новых обстрелов Херсона.

Так, за минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне», – говорится в сообщении Херсонской ОГА.

В результате очередных атак погибли два человека, еще три человека получили ранения.

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Увеличилось количество пострадавших в результате страшного удара по центру Чернигова.

Также сообщалось, что россияне покрыли огнем центр Купянска, но на этом не остановились.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне создают еще одну армию.