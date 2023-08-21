Российские оккупанты учатся, в том числе и на своих ошибках, и это также касается сферы управления войсками и оперативного искусства.

Такое наблюдение в своем телеграм-канале сделал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, анализируя обстановку на поле боя.

В частности, на Бердянском направлении.

По словам военного аналитика, российское военное командование уже не делает таких ошибок, как осенью 2022-го года в Харьковской области, «пытаясь остановить наступление ВСУ путем лобовых встречных боев, опираясь на формальное преимущество в силах и средствах.

«... Командование действует достаточно взвешенно, лишний раз не дергаясь от фронтального украинского давления и очень внимательно отслеживает ситуацию на своих флангах.

Должны констатировать, противник также учится, в том числе и на своих ошибках. Это, в полной мере, касается и сферы управления войсками и оперативного искусства...», - отметил Машовец.

Но так или иначе, отмечает аналитик, российским оккупантам придется решать три основных проблемы на Бердянском направлении.

«Район с.Заветное Желание, удержать его исключительно силами 60-й омсбр и "детьми лейтенанта Ходокавского", в условиях обхода села с востока будет ну-у-у очень сложно... Район с.Приютное и севернее... хотя противник "упирается" всеми своими четырьмя конечностями, чтобы удержать этот н.п., но если ВСУ найдут способ - как в него зайти, вероятность "казуса" с теми подразделениями противника, которые еще остаются северо-восточнее него, резко возрастет...», - отмечает Машовец.

Еще одна проблема оккупантов - направление Новодонецкое – Керменчик.

«Хотя россияне там "уплотнились", но проезд по одноименной дороге до самого с.Новодонецкое там для них очень усложнен... По сути, оно уже охвачено с 3-х сторон и его содержание будет потребовать от противника дополнительных усилий», - пояснил эксперт.

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