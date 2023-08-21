В Сети появились кадры российской техники, сожженной в Клещиевке под Бахмутом.

Согласно официальным данным, озвученным Министерством обороны Украины, украинские военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.

На прошлой неделе еще три кв. км было освобождено.

«И вместе мы можем говорить об освобожденніх 43 кв. км вокруг Бахмута», - сказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

В свою очередь украинский защитник, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что на участке Курдюмовка-Клещеевка действительно удалось сжечь много танков и «брони» российских захватчиков.

По его словам, все больше вырисовывается ставка оккупантов на преимущество в живой силе и дронах.

«Людьми они заменяют часто потери брони, от этого в Клещеевке мясорубка полная, их подразделения, которые идут на штурм, стабильно теряют 35-40% личного состава», - сообщил украинский боец ​​о масштабах потерь оккупантов под Бахмутом.

Добавим, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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