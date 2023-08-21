У передачи нам Нидерландами и Данией самолетов F-16 есть как положительные, так и не очень приятные стороны. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Во-первых, F-16, в отличие от МиГ-29 – это многофункциональный истребитель, который может уничтожать и воздушные, и наземные, и надводные цели. По словам эксперта, главное здесь то, что F-16 позволят нам значительно расширить номенклатуру поставляемого ракетного вооружения, поскольку для применения этими самолетами существуют десятки средств поражения, которые невозможно было интегрировать на советские истребители.

Например, мы получим ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, способные уничтожать цели на расстоянии до 100 км и более 100 км, в зависимости от модификации. Это позволит не только бороться с российской авиацией, но и оказывать поддержку ПВО в перехвате крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed-136 ракетами AIM-9 и не только.

Также в арсенале F-16 имеется широкая номенклатура средств для уничтожения сухопутных целей и надводных объектов.

При этом Александр Коваленко отметил, что сейчас многие тиражируют версию, что мы от Нидерландов получим 42 истребителя F-16, но известно, что боеспособных у Нидерландов только 24 F-16, а остальные либо на хранении, либо используются в качестве запчастей.

"Так же, следует понимать и то, что мы не получим все истребители одновременно. Передача растянется вплоть до 2025 года. Поэтому, на боеспособную эскадрилью мы можем рассчитывать не раньше первой половины 2024, хотя, первые F-16, испытываю наивную уверенность, будут в Украине уже в конце этого года.

С другой стороны, даже получение двух эскадрилий F-16, прошедших модернизацию, в значительной степени повышает эффективность ВС ВСУ в противодействии врагу, как в воздухе, на суше, так, даже и на воде", — добавил военный обозреватель.

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