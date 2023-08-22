Ранее украинцы ожидали, что в ходе контрнаступления российский фронт начнет рассыпаться, но оккупанты довольно сильно заминировали территории, стараясь адаптироваться к новой тактике. По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты действительно быстро учатся, поэтому силы обороны Украины на фронте сталкиваются с жестким сопротивлением оккупантов и сложностями преодоления минных и инженерных заграждений.
"Они стали более организованными и отвечают на потери контрнаступлениями, что привело к уменьшению темпов наступления украинских войск. Важно учесть, у них по-прежнему большое количество человеческих ресурсов.
В настоящее время фронт принял форму качелей, поскольку в восточной части фронта мы сосредотачиваемся на оборонительной операции, в Бахмуте мы столкнулись с сопротивлением. Они нападают, мы отражаем, сохраняем позиции. На юго-западном фронте у нас идет наступательная операция" - поделился эксперт.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Трагедия на Днепропетровщине: мать ценой собственной жизни спасла сына
Украинская земля сотряслась от новых авиаударов и не только: есть погибшие и раненные
Правоохранительница заработала себе на пожизненное с конфискацией: в СБУ сообщили, что она натворила
Здесь важен один момент: ВСУ прорвались вперед под Токмаком, почему у оккупантов начнутся проблемы
По словам эксперта, в данный момент рф не в состоянии массировать большие подразделения на юге, так как это дало бы преимущество ВСУ и позволило бы использовать ситуацию в свою пользу.
Поэтому ВСУ пользуются полученными возможностями, где они доступны и уже начали пользоваться другими тактиками для прорывов, чтобы нельзя было предсказать следующие направления ударов.
Последние новости Украины:
Россияне бросили в наступление огромную группировку, есть две серьезные задачи.
Украинцам сообщили об изменениях на фронте в районе Бахмута.
Придется оставить еще один населенный пункт: ситуация на Бердянском направлении сильно обострилась