В данный момент рф не в состоянии перебрасывать большие подразделения на юге, так как это дало бы преимущество ВСУ.

Ранее украинцы ожидали, что в ходе контрнаступления российский фронт начнет рассыпаться, но оккупанты довольно сильно заминировали территории, стараясь адаптироваться к новой тактике. По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты действительно быстро учатся, поэтому силы обороны Украины на фронте сталкиваются с жестким сопротивлением оккупантов и сложностями преодоления минных и инженерных заграждений.

"Они стали более организованными и отвечают на потери контрнаступлениями, что привело к уменьшению темпов наступления украинских войск. Важно учесть, у них по-прежнему большое количество человеческих ресурсов.

В настоящее время фронт принял форму качелей, поскольку в восточной части фронта мы сосредотачиваемся на оборонительной операции, в Бахмуте мы столкнулись с сопротивлением. Они нападают, мы отражаем, сохраняем позиции. На юго-западном фронте у нас идет наступательная операция" - поделился эксперт.

По словам эксперта, в данный момент рф не в состоянии массировать большие подразделения на юге, так как это дало бы преимущество ВСУ и позволило бы использовать ситуацию в свою пользу.

Поэтому ВСУ пользуются полученными возможностями, где они доступны и уже начали пользоваться другими тактиками для прорывов, чтобы нельзя было предсказать следующие направления ударов.

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