Так, оккупанты наносят удары по общинам Бериславского, Каховского и Херсонского районов, бьют по населенным пунктам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.
Враг в очередной раз совершил авиаудар в районе Ольговки - этот населенный пункт постоянно страдает от авиационных налетов россиян.
В Новобериславе российские военные коварно сбросили взрывчатку с дрона на жилые кварталы, убив 33-летнего местного жителя.
Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов Токаревки погибла 67-летняя местная жительница.
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Казацкое российские изверги обстреляли из танка - ранения получила 45-летняя местная жительница, в результате попадания снаряда в дом погибла 75-летняя женщина.
В Понятовке в результате обстрела получила ранения 68-летняя женщина.
Под массированным российским обстрелом находилась и Золотая Балка - там ранен 69-летний мужчина.
Также россияне били по Кизомысу, Днепровскому, Велетенскому. В результате атак повреждены линии электропередач, по меньшей мере 17 домов, в которых после попадания снарядов возникали пожары, выгорели гаражи и автотранспорт.
В центре, Корабельном и Днепровском районах Херсона российские снаряды изуродовали частные и многоэтажные дома, взрывной волной в квартирах выбиты стекла, разбиты балконы и фасады зданий, разбиты крыши.
В центральной части города во время артиллерийского обстрела ранен 48-летний мужчина.
Добавим, что в населенных пунктах Херсонщины, находящихся на линии огня, установили еще шесть мобильных укрытий.
Так, по одному обустроили в Бургунце, Золотой Балке, Новокаирах, Змиевке, Гавриловке и Львове.
Эти села расположены вдоль Днепра, а потому российская армия их постоянно «кошмарит».
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