Российские захватчики непрерывно бьют по Херсонщине, превращая все, до чего могут дотянуться, в руины и пепел.

Так, оккупанты наносят удары по общинам Бериславского, Каховского и Херсонского районов, бьют по населенным пунктам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.

Враг в очередной раз совершил авиаудар в районе Ольговки - этот населенный пункт постоянно страдает от авиационных налетов россиян.

В Новобериславе российские военные коварно сбросили взрывчатку с дрона на жилые кварталы, убив 33-летнего местного жителя.

Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов Токаревки погибла 67-летняя местная жительница.

Казацкое российские изверги обстреляли из танка - ранения получила 45-летняя местная жительница, в результате попадания снаряда в дом погибла 75-летняя женщина.

В Понятовке в результате обстрела получила ранения 68-летняя женщина.

Под массированным российским обстрелом находилась и Золотая Балка - там ранен 69-летний мужчина.

Также россияне били по Кизомысу, Днепровскому, Велетенскому. В результате атак повреждены линии электропередач, по меньшей мере 17 домов, в которых после попадания снарядов возникали пожары, выгорели гаражи и автотранспорт.

В центре, Корабельном и Днепровском районах Херсона российские снаряды изуродовали частные и многоэтажные дома, взрывной волной в квартирах выбиты стекла, разбиты балконы и фасады зданий, разбиты крыши.

В центральной части города во время артиллерийского обстрела ранен 48-летний мужчина.

Добавим, что в населенных пунктах Херсонщины, находящихся на линии огня, установили еще шесть мобильных укрытий.

Так, по одному обустроили в Бургунце, Золотой Балке, Новокаирах, Змиевке, Гавриловке и Львове.

Эти села расположены вдоль Днепра, а потому российская армия их постоянно «кошмарит».

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне накрыли огнем центр Купянска, но на этом не остановились.