В Мережі з’явилися кадри російської техніки, яку було спалено у Кліщіївці під Бахмутом.

Згідно з офіційними даними, які озвучило Міністерство оборони України, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.

Минулого тижня ще три кв. км було звільнено.

«І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута», - сказала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

У свою чергу український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон», повідомив, що на ділянці Курдюмівка-Кліщіївка дійсно вдалося спалити багато танків та «броні» російських загарбників.

За його словами, все більше вимальовується ставка окупантів на перевагу в живій силі і дрони.

«Людьми вони заміняють часто втрати броні, від цього в Кліщіївці м‘ясорубка повна, їх підрозділи, що йдуть на штурм, стабільно втрачають 35-40% особового складу», - повідомив український боєць про масштаби втрат окупантів під Бахмутом.

Додамо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

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