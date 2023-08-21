После ряда ударов дронов по Москва-Сити и другим объектам теперь в рф началось сковывание аэропортов.

21 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и отправление рейсов с 06:25 по 08:40.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко указал на несколько важных нюансов.

"Фактически, два крупных аэропорта в москве простаивали два часа. Был сбой отправки не только гражданского, но и грузового авиа-транспорта. Самолёты которые не могли сесть в аэропортах, либо ждали в воздухе разрешения, выжигая больше топлива, либо летели в другие аэропорты, опять-таки, выжигая топливо", — пишет эксперт.

Александр Коваленко предложил представить, что тревоги в российских аэропортах станут системными, чтобы в сутки они на 2, 4, 8 часов вводили ограничения на прием и отправление рейсов.

"Любой аэропорт россии не только является частью общей логистики, в том числе участвующей в грузопотоке для обеспечения войны в Украине, но и своими налоговыми отчислениями, поддерживающие бюджет, направленный на финансирование войны. А если они начинают проседать по доходам?

Финансовые потери и рост трат российских аэропортов это не менее важный момент, нежели очевидное нарушение логистики. И главное, если задействованные средства, для подрыва стабильной работы аэропортов дешевле, общих потерь за час простоя, то, возникает вопрос, а почему бы и нет?", — добавил военный обозреватель.

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