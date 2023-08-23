О трагедии сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет Politeka.net.
По его словам, сейчас известно о двух погибших сотрудниках школы. Их тела деблокировали спасатели.
Еще три человека получили ранения.
«Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работника заведения», - сообщил министр МВД.
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Поисково-спасательная операция продолжается.
Добавим, между тем в Сумах сообщают о взрывах.
«Несколько враждебных БПЛА продолжают находиться в воздушном пространстве в Сумской области! Не игнорируйте тревогу!», - призвали украинцев в Воздушных силах ВС Украины.
Ранее сообщалось, что в учебное заведение в городе Ромны попал российский БПЛА типа Shahed.
Добавим, следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. В настоящее время они устанавливают полный список повреждений.
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