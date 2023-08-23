В Ромнах Сумской области россияне уничтожили школу и убили людей.

О трагедии сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет Politeka.net.

По его словам, сейчас известно о двух погибших сотрудниках школы. Их тела деблокировали спасатели.

Еще три человека получили ранения.

«Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работника заведения», - сообщил министр МВД.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Добавим, между тем в Сумах сообщают о взрывах.

«Несколько враждебных БПЛА продолжают находиться в воздушном пространстве в Сумской области! Не игнорируйте тревогу!», - призвали украинцев в Воздушных силах ВС Украины.

Ранее сообщалось, что в учебное заведение в городе Ромны попал российский БПЛА типа Shahed.

Добавим, следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. В настоящее время они устанавливают полный список повреждений.

В результате ночной атаки РФ 23 августа в Одесской области разрушениям подверглись зернохранилище и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье, в том числе складские помещения и административные здания.