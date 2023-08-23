У нас есть разница в почвах очень большая, в частности, речь о тех рубежах, на которых мы находились зимой.

Россияне могут воспользоваться ситуацией, из-за которой ВСУ вынуждены будут остановить свое наступление. Погодные условия могут оказать как положительное, так и пагубное влияние на продвижение на фронте. Детальнее об этом рассказал детальнее полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан.

«Дело в том, что у нас есть разница в почвах очень большая. В частности, речь о тех рубежах, на которых мы находились зимой, там действительно зимой двигаться нельзя. Там двигаться было довольно-таки сложно. Вот мы сейчас продвигаемся, именно в сухую погоду мы проходим тяжелые для мокрой погоды участки. Но мы пройдем все в ближайшие пару месяцев до сезона дождей.

Возможно выйти на приазовские степи в это время, где погода не сильно влияет. То есть, мы сможем двигаться за Токмаком, в сторону того же Мелитополя или Приморска. Южнее Волновахи там уже можно двигаться, в то же время с Херсона можно выходить в сторону Армянска вне зависимости от сезона. Можем и будем двигаться и зимой, а вот россияне и закопаться не успеют за данный период» - заключил эксперт.

Эксперт добавил, что новый тактический подход обеспечивает нашим наступающим войскам снижение потерь по сравнению с российскими войсками, находящимися в активной обороне. Российская сторона вынуждена вкладывать намного больше ресурсов и усилий для противостояния украинским войскам.

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