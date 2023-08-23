В Мариуполе погибли десятки детей, а выжившим, но оставшимся без родных приходится выживать в страшных условиях.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе теперь сотни бездомных детей.

«Настоящие ужасы войны. Каждую ночь на этих крышах гаражей по ул. Гонды 33/36 ночуют беспризорные дети. Одиночно или группами. Всем безразлично. Таких мест в Мариуполе десятки. Детей беспризорников – сотни», - сообщил Андрющенко, опубликовав также фото ребенка, лежащего на крыше гаража.

Андрющенко также сообщил, что так называемая «власть» оккупированного города ничего не делает кроме вида того, что ничего не происходит.

Добавим, ранее стали известны имена почти сотни детей Мариуполя, убитых россией, еще несколько десятков не удалось опознать. Есть случаи, когда погибали целые семьи.

Списки зарегистрированных оккупантами убитых детей из моргов Мариуполя, Мангуша и Новоазовска опубликовал Андрющенко. В документах, которые он назвал "Мариупольским списком смерти", зафиксировано, как страшно погибали украинские дети.

"Мариуполь. 101 ребенок. Опознано всего 87. Проходили через три морга – Мариуполь, Мангуш, Новоазовск. Список ужаса и смерти. Трудно смотреть. Вы должны знать, сколько украинских детей было убито россиянами в Мариуполе. Нет сил. Здесь целые семьи . Трое детишек 2005, 2021 и 2015 годов рождения. Даже младенец меньше года", – констатировал Андрющенко.

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