У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили освятін.

Про трагедію повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише Politeka.net.

За його словами, наразі відомо про двох загиблих освітян. Їх тіла деблокували рятувальники.

Ще троє людей отримали поранення.

«Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу», - повідомив міністр МВС.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Додамо, тим часом у Сумах повідомляють про вибухи.

«Кілька ворожих БпЛА продовжують перебувати у повітряному просторі в Сумській області! Не ігноруйте тривогу!», - закликали українців в Повітряних силах ЗС України.

Раніше повідомлялось, що у навчальний заклад у місті Ромни влучив російський БпЛА типу «Shahed».

Додамо, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі вони встановлюють повний перелік пошкоджень.

Внаслідок нічної атаки РФ 23 серпня на Одещині руйнувань зазнали зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав’ї, зокрема складські приміщення та адміністративні будівлі.

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Також повідомлялось, що росіяни на світанку розбомбили дитячий садок.

Крім того, Politeka.net писала про влучання внаслідок нового ракетного удару з боку окупантів.