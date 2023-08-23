Пока мы пошли на повышение этой нормы, и на данный момент система работает с максимальной загрузкой.

Текущий зимний период может оказаться значительно более неблагоприятным для украинской энергосистемы. Рассказывая о сложном опыте из прошлого года, а также анализируя подготовку к этому зимнему периоду, военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее, к чему готовиться украинцам в ближайшее время.

В настоящее время украинская энергетическая система все еще функционирует на базе старой советской модели, которая предусматривала дублирование элементов. Таким образом, оба трансформатора можно было нагружать не более чем на 50%, чтобы в случае аварии перекинуть нагрузку с одного на другой.

"Пока мы пошли на повышение этой нормы, и на данный момент система работает с максимальной загрузкой. Мы живем, оперируя на базе оставшихся ресурсов второй половины системы. В результате дублирования удалось минимизировать проблемы с электроснабжением. Нужно понимать, в данный момент любые повреждения силовой подстанции могут вызвать серьезные проблемы в энергосистеме".

При этом эксперт напомнил, что оккупанты могут активизироваться вновь и попытаются разрушить то, что мы восстанавливаем и то, что уцелело.

Цель российских преступников может быть вызвана не только разрушением нашей энергосистемы, но и для того, чтобы компенсировать отсутствие явных успехов на фронте. Поэтому украинцам следует понимать, что ситуация с электроснабжением может быть не стабильной.

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