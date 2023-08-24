Эксперт еще раз подчеркнул важность ответственного и серьезного отношения к уведомлениям о возможной угрозе баллистического вооружения.

В воздушной атаке на территорию украинских городов принимают участие и ракетные носители, способные нести баллистическое оружие. О важности и смысле тревожных сигналов высказался украинский военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, Олег Жданов.

По словам экспертов, для нас российские комплексы "Искандер" также представляют угрозу, так как могут использовать как крылатые, так и баллистические ракеты.

"Сейчас нужно понимать, что баллистическое вооружение - это самая сложная цель для системы ПВО. Достоверность ее сбития довольно низкая. Благо, что Patriot показал себя так хорошо и мы можем сбивать.

Если с крылатыми ракетами и "Шахедами" мы уже научились справляться у нас процент сбития достигает более 70%, то с баллистикой - огромная проблема " - делится эксперт, добавляя, что данных комплексов для полного закрытия неба у нас пока не так много.

В то же время проблемы с транспортной инфраструктурой стали серьезным вызовом для россии. По словам наших информаторов в Крыму, оккупанты даже не в состоянии направить грузовые составы и топливные цистерны.

Сейчас оккупанты пытаются восстановить логистику, однако уже не с помощью паромов, поскольку их вряд ли удастся восстановить для использования. Вместо этого они намереваются прибегнуть к использованию крупных десантных кораблей для транспортировки.

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