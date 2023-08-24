Российские захватчики обстреляли магазин в центре города, в котором на тот момент находились люди.

Новый жестокий удар россияне нанесли сегодня, 24 августа, около 11.00 по центру Курахово, пишет Politeka.net со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По предварительным данным, россияне атаковали мирный украинский город из ствольной артиллерии.

«Снаряды россиян попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы», - сообщили в прокуратуре.

Одну из пострадавших извлекли из-под завалов.

Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также поврежден объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Напомним, что сегодня, когда Украина празднует День Независимости, российские оккупанты также ударили по центру Херсона.

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