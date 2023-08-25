ВСУ уже выбрало наиболее рациональную тактику, чтобы избежать дополнительных рисков для жизни солдат.

Продвижение украинских вооруженных сил в контрнаступлении продолжается, и это происходит с оптимальной скоростью, учитывая сложные обстоятельства. Однако наиболее важно – это движение в правильном направлении. Время, когда украинские защитники будут освобождать наши земли на десятки километров каждый день, еще наступит. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о происходящем на передовой.

"Контрнаступление ВСУ продвигается полным ходом. Просто наш взгляд на войну сформирован фильмами: массовые атаки, бои на мечах, танки в бою, удары по врагу. Однако данная война имеет другие характеристики, и такая классическая тактика не подходит.

Основная цель – максимальное нанесение ущерба противнику как на фронте, так и в его тылу. Сначала это приводит к постепенному ослаблению, и в определенный момент – к резкому снижению боеспособности врага" - напомнил эксперт.

По его словам, в данный момент ВСУ выбрало наиболее рациональную тактику, чтобы избежать дополнительных рисков для жизни солдат.

"Наступит период, когда скорость контрнаступления будет измеряться десятками километров в сутки. На данный момент у нас есть четыре устойчивых плацдарма для операций. И ситуация на них обнадеживающая".

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