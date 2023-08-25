Если так говорить, на Бахмутском направлении происходит их массовая утилизация, делится военный эксперт.

В направлении Бахмута продолжаются активные бои, в том числе активные бои идут возле Клещеевки и Андреевки. Территории находятся в полуокружениии, а наши войска начали бои в самой Клещеевке в том числе. Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, Олег Жданов рассказал о том, что происходит на фронте.

«Андреевка и Клещеевка находится в полуокружении. Сообщается о том, что наши войска ведут бои не только в окраинах этих населенных пунктов. Там два небольших таких опорника, которые находятся под перекрестным огнем. Несмотря на риски российское командование продолжает туда отправлять личный состав и пытается удержаться любой ценой.

Если так говорить, на Бахмутском направлении происходит их массовая утилизация, мы их реально перемалываем, там настоящая мясорубка для россиян. Им приходится постоянно подвозить резервы и пытаются восполнить утраченные боевые силы» - делится эксперт о происходящем на одном из горячих направлений.

Мы также писали, в воздушной атаке на территорию украинских городов принимают участие и ракетные носители, способные нести баллистическое оружие.

"Сейчас нужно понимать, что баллистическое вооружение - это самая сложная цель для системы ПВО. Если с крылатыми ракетами и "Шахедами" мы уже научились справляться у нас процент сбития достигает более 70%, то с баллистикой - огромная проблема " - делится эксперт.

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