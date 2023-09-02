Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, в условиях современного образа жизни, когда времени на приготовление пищи совсем немного, часто возникает желание порадовать себя и своих близких вкусным угощением, не проводя при этом половину вечера на кухне.

Поведать о быстром способе приготовления супа харчо, который займет всего 15 минут, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил в Инстаграм, разместив свой рецепт на своей странице.

Итак, для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

Куриное бедро - 200 граммов;

Зира - 3 грамма;

Паприка - 3 грамма;

Соль - по вкусу;

Перец - по вкусу;

Имбирь (молотый);

Чеснок - 3 зубчика;

Оливковое масло - 5 мл;

Лук - 20 граммов;

Еще 5 зубчиков чеснока;

Томаты - 150 граммов;

Чили - 10 граммов;

Вода - 500 мл;

Рис;

Томатная паста - 20 граммов;

Ткемали - 100 граммов;

Грецкие орехи - 20 граммов.

Итак, переходим к приготовлению:

Нарежьте куриное бедро и приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, молотым имбирем и мелко нарезанным чесноком. Тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжаривайте маринованное мясо на оливковом масле в сотейнике. Добавьте туда мелко нарубленный лук, оставшийся чеснок, нарезанные томаты и острый перец чили, также добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Залейте смесь водой, добавьте рис, посолите, поперчите по вкусу, вбросьте томатную пасту, ткемали и нарезанные грецкие орехи.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, готовьте до готовности, проверяйте по вкусу. Подавайте суп в тарелках, украшая каждую порцию грецким орехом и свежей кинзой.

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