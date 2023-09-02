Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, в условиях современного образа жизни, когда времени на приготовление пищи совсем немного, часто возникает желание порадовать себя и своих близких вкусным угощением, не проводя при этом половину вечера на кухне.
Поведать о быстром способе приготовления супа харчо, который займет всего 15 минут, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил в Инстаграм, разместив свой рецепт на своей странице.
Итак, для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Куриное бедро - 200 граммов;
- Зира - 3 грамма;
- Паприка - 3 грамма;
- Соль - по вкусу;
- Перец - по вкусу;
- Имбирь (молотый);
- Чеснок - 3 зубчика;
- Оливковое масло - 5 мл;
- Лук - 20 граммов;
- Еще 5 зубчиков чеснока;
- Томаты - 150 граммов;
- Чили - 10 граммов;
- Вода - 500 мл;
- Рис;
- Томатная паста - 20 граммов;
- Ткемали - 100 граммов;
- Грецкие орехи - 20 граммов.
Итак, переходим к приготовлению:
Нарежьте куриное бедро и приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, молотым имбирем и мелко нарезанным чесноком. Тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обжаривайте маринованное мясо на оливковом масле в сотейнике. Добавьте туда мелко нарубленный лук, оставшийся чеснок, нарезанные томаты и острый перец чили, также добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Залейте смесь водой, добавьте рис, посолите, поперчите по вкусу, вбросьте томатную пасту, ткемали и нарезанные грецкие орехи.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, готовьте до готовности, проверяйте по вкусу. Подавайте суп в тарелках, украшая каждую порцию грецким орехом и свежей кинзой.
Последние новости Украины:
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл простой рецепт котлет из цуккини с сыром.
Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Кроме того, Politeka.net писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.