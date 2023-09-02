Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, в условиях современного образа жизни, когда времени на приготовление пищи совсем немного, часто возникает желание порадовать себя и своих близких вкусным угощением, не проводя при этом половину вечера на кухне.

Поведать о быстром способе приготовления супа харчо, который займет всего 15 минут, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил в Инстаграм, разместив свой рецепт на своей странице.

Эктор Хименес-Браво

Итак, для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Куриное бедро - 200 граммов;
  • Зира - 3 грамма;
  • Паприка - 3 грамма;
  • Соль - по вкусу;
  • Перец - по вкусу;
  • Имбирь (молотый);
  • Чеснок - 3 зубчика;
  • Оливковое масло - 5 мл;
  • Лук - 20 граммов;
  • Еще 5 зубчиков чеснока;
  • Томаты - 150 граммов;
  • Чили - 10 граммов;
  • Вода - 500 мл;
  • Рис;
  • Томатная паста - 20 граммов;
  • Ткемали - 100 граммов;
  • Грецкие орехи - 20 граммов.

Итак, переходим к приготовлению:

Нарежьте куриное бедро и приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, молотым имбирем и мелко нарезанным чесноком. Тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжаривайте маринованное мясо на оливковом масле в сотейнике. Добавьте туда мелко нарубленный лук, оставшийся чеснок, нарезанные томаты и острый перец чили, также добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Залейте смесь водой, добавьте рис, посолите, поперчите по вкусу, вбросьте томатную пасту, ткемали и нарезанные грецкие орехи.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, готовьте до готовности, проверяйте по вкусу. Подавайте суп в тарелках, украшая каждую порцию грецким орехом и свежей кинзой.

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