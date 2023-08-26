С освобождением поселка Работино в Запорожской области наступила новая важная фаза в операциях Вооруженных Сил Украины. Это событие не только расширяет военные возможности, но и приоткрывает путь в сторону Токмака. Об это рассказал Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.
Критическое значение имеет не только артиллерийская зона воздействия до Токмака, как таковая, но и тактическая обрезка железнодорожных и дорожных путей через Токмак и его окрестности. Это даст возможность охватить оккупированные районы, которые находятся к северо-западу от Токмака, и включить их в оперативное окружение.
"Сейчас у них стоит непростая задача, осознавая прорыв первой линии обороны, они бросаются укреплять вторую и третью линии, что сопряжено с немалыми трудностями" - заключил эксперт. Он напомнил, у оккупантов уже есть серьезные проблемы, среди которых недостаток времени для оперативных перестроек. Кроме того, у них начались проблемы с собственными минными полями.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Поезд сошел с путей, "Укрзализныця" срочно меняет маршруты: подробности ЧП
Играл с Бокланом, Зюбиной и Ребрик: внезапно умер известный украинский актер
Новые взрывы, россияне запустили "Калибры": известно о последствиях и куда целили
Они "кошмарили" в свое время Одессу: ВСУ нанесли мощный удар по самой распиаренной технике россиян
Также эксперт напомнил, оккупанты не имеют успеха в прорывах, такие атаки уже начали нести потери. Причем у нас такая позиция с глухой обороной может быть даже выгодной на некоторых направлениях, потому что враг вынужден каждый раз после атак подвозить новые резервы. И им снова потребуется мобилизация.
Последние новости Украины:
Россияне бросили в наступление огромную группировку, есть две серьезные задачи.
Украинцам сообщили об изменениях на фронте в районе Бахмута.
Придется оставить еще один населенный пункт: ситуация на Бердянском направлении сильно обострилась