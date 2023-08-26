С освобождением поселка Работино в Запорожской области наступила новая важная фаза в операциях Вооруженных Сил Украины. Это событие не только расширяет военные возможности, но и приоткрывает путь в сторону Токмака. Об это рассказал Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

Критическое значение имеет не только артиллерийская зона воздействия до Токмака, как таковая, но и тактическая обрезка железнодорожных и дорожных путей через Токмак и его окрестности. Это даст возможность охватить оккупированные районы, которые находятся к северо-западу от Токмака, и включить их в оперативное окружение.

"Сейчас у них стоит непростая задача, осознавая прорыв первой линии обороны, они бросаются укреплять вторую и третью линии, что сопряжено с немалыми трудностями" - заключил эксперт. Он напомнил, у оккупантов уже есть серьезные проблемы, среди которых недостаток времени для оперативных перестроек. Кроме того, у них начались проблемы с собственными минными полями.

Также эксперт напомнил, оккупанты не имеют успеха в прорывах, такие атаки уже начали нести потери. Причем у нас такая позиция с глухой обороной может быть даже выгодной на некоторых направлениях, потому что враг вынужден каждый раз после атак подвозить новые резервы. И им снова потребуется мобилизация.

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